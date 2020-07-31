Reuters: США предлагают домашний арест для освобожденных из тюрем особо опасных талибов

ТАСС, 31 июля. США предлагают перевести под домашний арест несколько сотен освобожденных из правительственных тюрем особо опасных сторонников радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), чтобы продвинуть межафганские мирные переговоры. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники в Кабуле.

"Американцы и их сторонники сходятся во мнении, что будет неразумно полностью отпускать некоторых особо опасных боевиков "Талибана" на свободу. <...> Афганские [правительственные] силы арестовали их за совершение особо тяжких преступлений против человечности", - пояснил один из источников.

По данным агентства, американские дипломаты на этой неделе предложили афганской стороне разместить освобожденных талибов в местах, где они будут находиться под наблюдением как властей Афганистана, так и "Талибана". С помощью таких мер США надеются поспособствовать скорейшему продолжению межафганских переговоров.

29 февраля в Дохе США и "Талибан" подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию исламской республики для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых радикалами.

В четверг движение "Талибан" объявило о завершении процесса передачи пленных сотрудников сил безопасности властям Афганистана. По словам представителя движения, талибы "освободили группу из 82 пленных". В итоге общее число выпущенных на свободу представителей сил безопасности составило 1 005 человек.