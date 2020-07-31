Демократы Конгресса США требуют у Помпео документы из-за предполагаемого очернения Байдена

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгел затребовал у американского внешнеполитического ведомства документы о предполагаемой кампании очернения кандидата в президенты от Демократической партии Джозефа Байдена.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Энгела, являющегося, как и Байден, демократом, госсекретарю США Майклу Помпео направлена повестка, предписывающая представить означенные документы. Этот шаг сделан в рамках ведущегося комитетом расследования обстоятельств использования республиканцем Помпео "ресурсов Госдепартамента для содействия очернению бывшего вице-президента Джо Байдена", говорится в пресс-релизе. Как в нем уточняется, "повестка требует [передать] всю документацию, предположительно относящуюся к Байденам и украинской энергетической компании Burisma Holdings". Повестка предусматривает, что Помпео должен передать Энгелу затребованные данные "к 7 августа".

Сын Байдена Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma. По утверждения американской прессы, представители главы администрации США Дональда Трампа пытались отыскать на Украине компромат на Джозефа Байдена и помешать его кампании борьбы за президентский пост в 2020 году. Демократы в Конгрессе обвинили республиканца Трампа в попытках надавить на президента Украины Владимира Зеленского с тем, чтобы он возобновил уголовные дела против Burisma, подвергли его импичменту. Обвинения в рамках этой процедуры были выдвинуты против Трампа в Палате представителей в декабре 2019 года. Однако в феврале 2020 года Трамп был оправдан Сенатом.

Очередные президентские выборы состоятся в США 3 ноября. Бороться за пост главы государства на них будут Трамп и Байден.