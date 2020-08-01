Трамп: США внимательно следят за темпами распространения коронавируса в Латинской Америке

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон внимательно следит за темпами распространения новой коронавирусной инфекции в странах Латинской Америки и потенциальным воздействием этого на Соединенные Штаты. Об этом заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Мы также внимательно следим за ситуацией в Латинской Америке, ее воздействием на Соединенные Штаты. В Латинской Америке больше подтвержденных случаев [заражения новым коронавирусом], чем где бы то ни было еще в мире. В действительности, намного больше. Приходится тяжело", - сказал глава вашингтонской администрации. Он выступил в окрестностях города Тампа на встрече с представителями властей штата Флорида, посвященной борьбе со вспышкой коронавируса и мерам, которые принимаются властями США в связи с сезоном ураганов.

Трамп напомнил, что американские власти передают некоторым странам, страдающим от пандемии, медицинскую технику, включая аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

"Мы направили много аппаратов ИВЛ в Латинскую Америку. Мы отправили множество аппаратов ИВЛ в разные страны Европы, Африки, всего мира <...> Мы помогаем многим странам. Мы посылали их [аппараты ИВЛ] во Францию. Мы посылали их в Италию, множество в Италию. Мы посылали их в Мексику", - заявил американский лидер. Он добавил, что США передавали такую технику и России. "Мы посылали их в Россию: у Москвы огромная проблема", - считает Трамп.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Между тем США занимают первое место в мире по числу таких умерших. Заболевание, вызываемое новым коронавирусом, унесло в Соединенных Штатах к настоящему времени жизни более 152 тыс. человек. Число зараженных американцев превысило к настоящему времени 4,5 млн.