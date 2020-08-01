Свидетель на процедуре импичмента Трампа подтвердил уход с военной службы из-за травли

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Подполковник Александер Виндман, дававший показания против президента США Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента, ушел в отставку из-за травли на службе. Об этом уроженец Киева заявил в опубликованной в субботу газетой The Washington Post авторской статье.

"Я принял трудное решение уйти в отставку, потому что кампания травли, угроз и преследования со стороны президента Трампа и его союзников навсегда ограничила мое продвижение по военной службе", - отметил 45-летний Виндман, добавив, что из-за своего выступления на процедуре импичмента он лишился возможности получить звание полковника.

В статье он подвергает резкой критике действия Трампа, обвиняя его во лжи, коррупции и "подрыве основ демократии" США. По версии ушедшего в отставку после более 21 года военной службы Виндмана, пандемия, финансовый кризис и "разжигание социальных разногласий" в стране приведет к "отказу от ненависти и нетерпимости, а также к возврату к идеалам, которые отличают Соединенные Штаты от остального мира". "Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в эти усилия", - отметил подполковник в отставке, который дал понять, что начнет заниматься правозащитной деятельностью.

По данным телекомпании CNN, непосредственные начальники военнослужащего заявляли ему, что по роду службы ему больше не придется заниматься тематикой Украины, на которой он специализировался. Виндману намекали на то, что следующая его должность "будет реабилитационная". Один из руководителей в шутку пригрозил направить его служить "на радиолокационную станцию на Аляске".

О Виндмане

Виндман давал показания против Трампа в рамках процедуры импичмента в прошлом году. Ранее The Washington Post со ссылкой на источники утверждала, что президент может не поддержать повышение военного в звании. Сенатор-демократ Тэмми Дакворт обещал в июне заблокировать повышение по службе более тысячи военных высокого ранга, пока Пентагон не предоставит гарантии, что Виндману присвоят звание полковника.

7 февраля Виндман и его брат-близнец Евгений, который в звании подполковника работал в СНБ юристом, были уволены из Белого дома. Трамп также отправил в отставку постпреда страны при ЕС Гордона Сондланда, который тоже давал показания против главы государства в Палате представителей Конгресса.

Поводом для начала процедуры импичмента послужили предположения об оказании Трампом в телефонном разговоре в июле 2019 года давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе администрации США избраться на второй срок в 2020 году. Сенат, в котором республиканцы имеют большинство, 5 февраля оправдал Трампа по всем статьям обвинения.