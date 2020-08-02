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Лукашенко обратится к народу и парламенту 4 августа

МИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту). Об этом сообщила в воскресенье пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

"Никаких переносов нет, - приводит ее слова агентство БелТА. - Как и планировалось, 3 августа обе палаты парламента откроют свои сессии. Депутаты и сенаторы решат процессуальные вопросы, рассмотрят текущие вопросы повестки дня. А на следующий день, 4 августа, как и запланировано, с посланием к народу и Национальному собранию обратится глава государства".

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Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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