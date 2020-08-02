СМИ: ЛНА в послании Вашингтону призвала к международному контролю над границами Ливии

КАИР, 2 августа. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара направила в воскресенье послание Вашингтону, в котором призвала к международному контролю над сухопутными и морскими пограничными переходами и портами, чтобы не допустить отправки оружия столичному правительству. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на собственные источники.

"ЛНА настаивает на международном контроле за сухопутными и морскими терминалами, чтобы не допустить попадания оружия в руки Правительства национального согласия [премьера Фаиза Сараджа] и предотвратить переброску Анкарой вооружений и техники в страну", - говорится в письме властям США. В нем также отмечается, что командование армии отказывается садиться за один стол с Турцией во время любых возможных в предстоящий период переговоров и "остается приверженным выводу наемников и милиций". Кроме того, ЛНА уведомила, что не согласится с вхождением различного рода вооруженных группировок в состав госучреждений, как это планирует триполийский кабинет министров.

В субботу Хафтар во время планового смотра подконтрольных ему подразделений подтвердил "решимость противостоять турецкой интервенции". "Турки оставались в Ливии в течение 300 лет, и ливийцы не видели ничего, кроме зла, - цитирует его в воскресенье Al Arabiya. - Изгнание колонизаторов является нашей основной целью. Мы не согласимся с тем, чтобы нас снова колонизировали <...> Достаточно того, что случилось с нами в прошлом. Армия преподаст урок наемникам, которых Турция посылает сражаться на стороне Правительства национального согласия [ПНС]".

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА. Более года назад противоборствующие лагеря развязали бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на столицу с целью, как он заявлял, освобождения ее от террористов.

Триполийский кабинет министров в ответ официально обратился за помощью к Турции на основании подписанного с ней в ноябре прошлого года меморандума о военном сотрудничестве. При активной поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ранее ЛНА территорий. Пока все попытки вернуть стороны к диалогу и поиску политических решений не увенчались успехом.