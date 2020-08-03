TikTok и "воровство американских технологий". Отношения США и Китая вновь обостряются

Дипломатический скандал между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой стал новым свидетельством обострения отношений между двумя крупнейшими экономиками мира. Сначала Вашингтон потребовал от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне в течение 72 часов из-за "воровства американских технологий", "неподобающего использования" систем студенческих обменов, а также "несовместимого со стандартной практикой дипломатии поведения" сотрудников. МИД Китая ответил зеркально, в тот же день потребовав от американской стороны закрыть дипмиссию США в Чэнду. Теперь, как поспешила сообщить газета The Washington Times со ссылкой на источники в Госдепартаменте, администрация президента США Дональда Трампа планирует потребовать от Китая "значительного сокращения" числа дипломатов в США.

Обобщая подходы Вашингтона к отношениям с Пекином, глава американской дипломатии Майкл Помпео заявил, что США не должны проводить прежнюю политику взаимодействия с Китаем, которая "потерпела крах". Соединенные Штаты, продолжил он, считают курс по ужесточению подхода к Китаю "пригодным для всех союзников". Этим странам, мол, следует сотрудничать с Вашингтоном, который "ценит свободу и права человека". Речь, конкретизировал дипломат, идет о "выборе между свободой и демократией", с одной стороны и "тиранией и авторитарным режимом" с другой. На призывы Вашингтона в той или иной степени откликнулись Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, с оговорками - страны ЕС. Ряд санкционных мер проводит Индия. Некоторые эксперты, комментируя ситуацию, заговорили о возможности взаимного отзыва послов и даже полного прекращения дипломатических отношений между двумя странами. Что привело к расколу Еще в период прошлой предвыборной гонки действующий президент США Дональд Трамп делал упор на антикитайской направленности своих публичных выступлений, проходивших под общим лозунгом America first. Основной темой его нападок на Китай был экономический ущерб, который китайские компании якобы при покровительстве правительства КНР наносили экономике США, перетаскивая в свою страну производство за производством и попутно похищая технологические секреты американских партнеров. Он также упрекал китайцев в использовании юаня как "финансового оружия". Длительные китайско-американские переговоры по торгово-экономическим вопросам увенчались 15 января подписанием в Вашингтоне Дональдом Трампом и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ соглашения о первой фазе сделки об урегулировании двусторонних торговых споров. По соглашению, приобретение американских услуг должно возрасти на $12,8 млрд за первый год и на $25,1 млрд за второй. Пекин также обязался закупать больше американских энергоресурсов: на $18,5 млрд в первом году и на $33,9 млрд во втором. В целом в соглашении содержится призыв к Китаю повысить объем закупок товаров и услуг в течение первых двух лет на $200 млрд по сравнению с 2017 годом.

В этом году на фоне надвигающихся ноябрьских президентских выборов полемика между Вашингтоном и Пекином еще более обострилась, распространившись на все сферы отношений: военную, технологическую, научную, образовательную, медицинскую... Администрация США полностью возложила на Китай ответственность за распространение в Новом свете коронавирусной инфекции, призывая конвертировать эту ответственность в реальную денежную компенсацию. На этой антикитайской волне Соединенные Штаты вышли из Всемирной организации здравоохранения, обвинив ее в следовании интересам Пекина и едва ли не в стремлении скрыть от человечества "вину" Китая за пандемию. Также Вашингтон обвинил Пекин во вмешательстве в предвыборную борьбу с использованием, прежде всего, интернета и социальных сетей. Группа американских сенаторов-республиканцев попросила администрацию оценить возможный риск того, что Китай использует в злонамеренных целях приложение TikTok. Письмо о предполагаемых попытках манипулирования политическими дискуссиями поступило главам ФБР, министерства внутренней безопасности и Национальной разведки США. Победителей не будет Отвечая на вопрос о новой холодной войне, посол КНР в Лондоне Лю Сяомин сказал на минувшей неделе, что на данный момент США начали торговую войну с Китаем и в этой войне "победителей не будет". "Это не Китай, кто проявляет самоуверенность. Это те, кто находится на другой стороне Тихого океана и хочет начать новую холодную войну против Китая, поэтому нам приходится реагировать на это", - сказал журналистам дипломат. "Мы не заинтересованы в какой-либо холодной войне, мы не заинтересованы ни в какой войне вообще", - констатировал он. "Мы все видим, что творится в США, они пытаются сделать Китай козлом отпущения, они хотят возложить на Китай вину за свои проблемы", - резюмировал Лю Сяомин, увязав ситуацию прежде всего с предстоящими президентскими выборами. Пекин будет принимать решительные меры в ответ на безрассудные действия Вашингтона в отношении Китая в условиях ухудшения дипломатических отношений двух стран, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом. "При столкновении с бесчинством и безрассудством Соединенных Штатов ответ Китая будет твердым и рациональным", - отметил китайский министр. Ван И также воззвал к международному общественному мнению, отметив необходимость сплоченности мирового сообщества и глобального сотрудничества. По его словам, всем странам необходимо "предотвратить втягивание мира в новую холодную войну" и "прерывание процесса глобализации". "Мы считаем, что все государства могут принимать правильные и мудрые решения и не соглашаться вынужденно с точкой зрения влиятельной политической группы, находящейся в США", - добавил глава китайской дипломатии. На низшей точке Китайские эксперты признают, что сегодня отношения между Вашингтоном и Пекином оказались на низшей точке за почти полвека. Причину этого в Пекине видят, прежде всего, в гегемонисткой политике партнера, который никак не хочет смириться с курсом китайского руководства на великое национальное возрождение, который был четко сформулирован и утвержден в качестве национальной идеи после прихода к власти "пятого руководящего поколения" во главе с председателем КНР Си Цзиньпином.

Основные установки этого курса сводятся к достижению целей "двух столетий" - 100-летия Компартии Китая (2021) как руководящей силы китайского общества и 100-летия Китайской Народной Республики (2049). К последнему рубежу Китай должен не просто занять достойное место в ряду других развитых стран, но превратиться в богатую и могущественную, демократическую и цивилизованную, гармоничную и прекрасную модернизированную социалистическую державу. Помпео назвал Коммунистическую партию Китая "центральной угрозой современной эпохи", которую Вашингтон помог осознать другим странам. Соответствующее заявление он сделал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, посвященных бюджетному запросу Госдепартамента на 2021 финансовый год. "Мы объективно смотрим на Коммунистическую партию Китая как на центральную угрозу современной эпохи", - заявил главный американский дипломат. Похоже, что китайские политики утвердились в своем видении американо-китайских противоречий как долговременных, не зависящих в общем и целом от временной политической конъюнктуры вроде выборов. Разумеется, это отнюдь не означает, что китайское руководство индифферентно относится к тому, кто победит на выборах в США. Однако несмотря на их исход, считают в Пекине, американская политика - это политика сдерживания Китая, и главная задача китайской стороны - избежать возникновения крупномасштабного вооруженного конфликта с США. На серии совещаний в китайской столицы, в том числе в силовых ведомствах, прозвучала установка: надеемся на лучшее, но готовиться нужно к любому сценарию, в том числе и к самому худшему в противодействии как "внутренним, так и иностранным враждебным силам". НОАК 1 августа в КНР отметили 93-ю годовщину создания Народно-освободительной армии Китая (НОАК).