Кравчук считает, что система управления в Донбассе должна отличаться от общеукраинской

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Система местного самоуправления в Донбассе должна отличаться от общеукраинской из-за особенностей региона. Об этом заявил полпред Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук.

"У этих территорий не может быть такого управления, как, скажем, у Херсонской или Ивано-Франковской областей. Там дело очень сложное и с точки зрения населения, и граждан, и с точки зрения войны", - сказал он в опубликованном в понедельник интервью изданию "Вести".

"У меня есть друзья, которые живут там, - продолжил он. - Говорят мне: "Леонид Макарович, там ничего украинского уже нет". Я не знаю, преувеличение ли это. Но мы обязаны учесть, что они оказались в такой ситуации. И, - дабы они поняли, что мы их выделяем в особую группу, имеющую больше прав, свобод и возможностей, - я внесу свое предложение".

Кравчук также сообщил, что будет предлагать ряд экономических и социальных свобод для Донбасса, но отнюдь не политических.

"Ну каких еще политических? В этом аспекте они могли бы решить, сколько им нужно депутатов, какой будет правовая сила принимаемых ими решений, и политика безопасности, международные дела... А это - дело исключительно центральной власти и уж никак не регионов, - заявил он. - И это не обсуждается".

Еще одной возможностью он назвал уточнение положений закона о свободных экономических зонах. "Есть другой путь. Когда я еще выполнял обязанности президента, мы приняли закон о свободной экономической зоне в трех областях: Донецкой, Луганской и Днепропетровской, - уточнил он. - Это больше экономических возможностей, инвестиций. Не исключаю, что территорией заинтересуются и внешние инвесторы. А это - переход к конкретике от общих разговоров".

Он вновь повторил уже озвученный им ранее тезис о том, что в случае с Донбассом следует говорить не об "особом статусе" региона, а об особой системе местного самоуправления.

Кравчук также проинформировал, что в понедельник собирает на встречу украинскую делегацию в контактной группе, на которой будут обсуждаться темы дальнейшей стратегии украинской стороны в переговорном процессе, в том числе будут подниматься кадровые вопросы.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назначил Кравчука на должность полпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сменил Леонида Кучму.