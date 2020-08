Эксперт: притеснение китайских журналистов обострит конфликт КНР с США

ТАСС, 3 августа. Отношения между Пекином и Вашингтоном могут обостриться после отказа американских властей продлевать визы китайским журналистам, работающим в США. Об этом в понедельник сообщил главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь.

По его словам, США выслали из страны уже более 60 сотрудников СМИ Китая, при этом "визы других журналистов истекают 6 августа", но никому из них не продлили этот документ. "Конфликт КНР с США, связанный с высылкой журналистов, может серьезно обостриться. Китай примет ответные меры, - написал Ху Сицзинь на своей странице в Twitter.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. Как отмечается в распространенном заявлении, такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР". МИД КНР осудил это решение и сообщил, что около 98% из более 500 работающих в Китае иностранных журналистов обладают визами сроком на один год.

В феврале, во время борьбы Китая со вспышкой коронавируса, Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты The Wall Street Journal из-за публикации в этой газете статьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 человек - аналогично количеству аккредитованных в Китае американских журналистов. 17 марта Китай объявил об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal в ответ на сокращение американскими властями штата китайских СМИ в США.