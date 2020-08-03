{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Reuters сообщило о взломе электронной почты экс-министра Британии и последовавшей утечке

Агентство не уточнило, о какой организации или компании может идти речь, но считает, что за утечкой деталей торговых переговоров между Великобританией и США в преддверии выборов в парламент Соединенного Королевства в декабре 2019 года стояло некое государство

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Утечка деталей торговых переговоров между Великобританией и США, распространенная в преддверии выборов в парламент Соединенного Королевства в декабре 2019 года, произошла после взлома хакерами электронной почты экс-министра торговли Соединенного Королевства Лиама Фокса. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на два анонимных источника, близких к расследованию. Они не уточнили, о какой организации или компании, осуществившей взлом, может идти речь, однако высказали уверенность, что за атакой стояло некое государство. Представитель правительства в ответ на просьбу Reuters не стал комментировать информацию источников агентства, сославшись на ведущееся расследование.

В июле глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что правительство Соединенного Королевства считает, будто "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в прошлогодние британские парламентские выборы путем распространения "незаконно полученных" правительственных документов. Речь идет о публикации компрометировавшего консерваторов документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. При этом Рааб добавил, что признаков наличия "широкомасштабной кампании" по вмешательству в британские демократические процессы выявлено не было.

Вскоре после этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29, которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

Посол России в Великобритании Андрей Келин в ответ на эти обвинения заявил, что Москва не занимается "каким бы то ни было вмешательством" и не видит этом смысла. Утверждения спецслужб королевства о якобы предпринятых Москвой попытках похищения данных о разработке вакцин от нового коронавируса он назвал бессмыслицей.

Теги
СШАВеликобритания
Хуан Карлос I сообщил королю Испании о решении покинуть страну
Читать полностью