Нетаньяху пообещал отвечать на любую атаку против Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 августа. /ТАСС/. Израиль нанесет удар в ответ на любое нападение на него, и этот принцип распространяется на всех атакующих. С таким заявлением выступил в понедельник в Кнессете (парламенте) премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, перечислив последние инциденты в области безопасности на границах с Сирией 3 августа и Ливаном 27 июля, а также запуск ракеты из сектора Газа 2 августа.

"Мы ударим по любому, кто попытается атаковать нас, и этот принцип применим ко всем, кто нас атакует", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Армия Израиля пресекла попытку установки взрывных устройств на сирийском фронте. Вчера мы приняли меры в отношении огня из сектора Газа. Когда речь идет о безопасности, мы не отдыхаем ни секунды", - добавил премьер, отметив, что "еще остается и вопрос с Ливаном".

В ночь на 3 августа четыре боевика, устанавливавших взрывные устройства у забора безопасности на Голанских высотах у границы с Сирией, были убиты в результате удара израильских военных, заявила армейская пресс-служба. Вечером 2 августа палестинские радикалы из Газы выпустили одну ракету по израильской территории, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", в ответ израильские истребители атаковали военные цели движения ХАМАС в секторе.

27 июля армейская пресс-служба сообщила, что военные предотвратили проникновение группы вооруженных боевиков в районе границы с Ливаном, указав, что израильские подразделения "открыли огонь по террористам", применяя "стрелковое оружие, пулеметы, танк, а также маскировку местности дымом". Завязалась перестрелка, в результате которой с израильской стороны пострадавших не было, сообщил официальный представитель армии еврейского государства Джонатан Конрикус в ходе брифинга для иностранных журналистов. Он также заявил, что "не имеет информации об использовании противотанковой ракеты" нарушителями границы в ходе этого инцидента.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в 1967 году в ходе Шестидневной войны. В 1981 году Кнессет (парламент Израиля) принял закон "О Голанских высотах", который в одностороннем порядке провозгласил израильский суверенитет над этой территорией. Аннексия была признана незаконной по резолюции 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.