{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

СМИ: первому премьеру Украины предложили войти в состав делегации в контактной группе

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак выразил надежду, что Витольд Фокин "останется работать"

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру страны Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил назначенный Киевом представитель Донецка в Контактной группе Сергей Гармаш.

"Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней Контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину", - сказал Гармаш украинскому изданию LIGA.net.

По его словам, в офисе президента Украины в понедельник состоялась встреча украинской делегации с ее новым главой Леонидом Кравчуком, на которой присутствовал и Фокин. "Не знаю, в каком именно статусе он был [на встрече]. Ермак выразил надежду, что Фокин останется работать", - добавил Гармаш.

Ранее Кравчук сообщил о планах провести встречу украинской делегации в контактной группе с целью обсуждения кадровых вопросов и дальнейшей стратегии украинской стороны в переговорном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назначил Кравчука на должность полпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сменил Леонида Кучму.

87-летний Фокин был главой правительства в первые годы президентства Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины, а в ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины. 30 сентября 1992 года Фокин подал в отставку. После него эту должность занял Кучма.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКучма, Леонид ДаниловичЗеленский, Владимир АлександровичКравчук, Леонид Макарович
ЕС призвал власти Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов
Ранее сообщалось, что выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на 6 сентября, будут отложены из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации
Читать полностью