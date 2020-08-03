СМИ: первому премьеру Украины предложили войти в состав делегации в контактной группе

КИЕВ, 3 августа. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак предложил первому премьер-министру страны Витольду Фокину войти в состав украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в понедельник сообщил назначенный Киевом представитель Донецка в Контактной группе Сергей Гармаш.

"Андрей Ермак предложил войти в состав украинской делегации в трехсторонней Контактной группе по Донбассу бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину", - сказал Гармаш украинскому изданию LIGA.net.

По его словам, в офисе президента Украины в понедельник состоялась встреча украинской делегации с ее новым главой Леонидом Кравчуком, на которой присутствовал и Фокин. "Не знаю, в каком именно статусе он был [на встрече]. Ермак выразил надежду, что Фокин останется работать", - добавил Гармаш.

Ранее Кравчук сообщил о планах провести встречу украинской делегации в контактной группе с целью обсуждения кадровых вопросов и дальнейшей стратегии украинской стороны в переговорном процессе.

Президент Украины Владимир Зеленский 30 июля назначил Кравчука на должность полпреда Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. Он сменил Леонида Кучму.

87-летний Фокин был главой правительства в первые годы президентства Кравчука. В октябре 1990 года на Фокина были возложены обязанности главы Совета министров Украины, а в ноябре того же года он был официально назначен главой правительства Украины. 30 сентября 1992 года Фокин подал в отставку. После него эту должность занял Кучма.