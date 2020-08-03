ЕС призвал власти Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов

БРЮССЕЛЬ, 3 августа. /ТАСС/. Евросоюз призывает власти Гонконга пересмотреть решение о переносе на год выборов в Законодательный совет. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Предложенная отсрочка на один год выборов в Законодательный совет задержит возобновление его демократического мандата и поставит под сомнение осуществление демократических прав и свобод, гарантированных основным законом Гонконга", - подчеркивает Боррель.

По словам главы дипломатии ЕС, "защита гражданских и политических прав в Гонконге является основополагающей частью принципа "одна страна, две системы", который поддерживает сообщество". "ЕС призывает власти Гонконга пересмотреть свои решения", - заключил он.

Как ранее объявила глава исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам, выборы в Законодательный совет Гонконга, намеченные на 6 сентября, будут отложены на один год из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации. Заявление о переносе волеизъявления прозвучало по окончании процесса регистрации кандидатов, который длился с 18 по 31 июля. Законодательный совет Гонконга - 70-местный однопалатный парламент. Половина депутатского корпуса выбирается прямым голосованием по территориальным округам, другую половину выдвигают отраслевые сообщества по профессиональному признаку.

Представители оппозиционных партий выступают против идеи переноса голосования, считая, что это уменьшит их шансы. Они рассчитывали занять половину кресел, чтобы получить возможность контролировать парламент и блокировать принятие тех или иных пропекинских законов. В четверг избирком отказал в регистрации 12 кандидатам с "непатриотичными взглядами", в том числе радикальному молодежному активисту Джошуа Вонгу - одному из лидеров гонконгского протестного движения.

В последние дни эпидемиологическая ситуация в специальном административном районе КНР заметно ухудшилась, ежедневно там выявляется свыше сотни случаев заражения коронавирусом.