Председатель СБ ООН назвал основные темы работы в августе

ООН, 3 августа. /ТАСС/. Противостояние угрозам терроризма и пандемии коронавирусной инфекции станет центральной темой работы Совета Безопасности (СБ) ООН в августе. Об этом сообщил в понедельник в ходе видеоконференции постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, который в августе председательствует в Совбезе.

"С учетом того, что пандемия коронавируса все еще продолжается, мы считаем необходимым обсудить эту тему. Дискуссия в продолжение недавно принятой резолюции Совета по COVID-19 (вызываемое новым коронавирусом заболевание - прим. ТАСС) пройдет 12 августа", - сказал постпред. "В ходе этой встречи выступят генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, а также бывший глава организации Пан Ги Мун", - уточнил он.

Как отметил дипломат, дискуссия по теме связей терроризма с международной организованной преступностью пройдет 6 августа. 24 августа члены СБ обсудят доклад по угрозам со стороны террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Совбез также проведет ежемесячный обзор ситуации в наиболее горячих точках: Сирии, Ливии и Йемене. Встреча по сирийскому политическому урегулированию пройдет 19 августа, а 27 августа СБ обсудит гуманитарную ситуацию в стране.

Еще в июне США анонсировали свой проект резолюции по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана, однако пока она не вынесена на голосование Совбеза. "Мы ждем результатов переговоров, пока нет формального запроса по Ирану", - пояснил постпред Индонезии.

Большая часть заседаний СБ в августе, как и в предыдущие месяцы, пройдет в формате видеоконференций, однако постепенно он начинает возвращение в стены штаб-квартиры ООН. "Ряд членов Совета просил нас найти возможность проводить больше встреч в здании ООН, - сказал Джани. - Конечно, все это должно соответствовать рекомендациям властей Нью-Йорка и медицинской службы ООН. Мы стремимся к тому, чтобы проводить личные встречи один раз в неделю".