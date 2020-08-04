Трамп официально отозвал кандидатуру Энтони Таты на пост замглавы Пентагона

ВАШИНГТОН, 4 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп официально отозвал кандидатуру отставного бригадного генерала Энтони Таты, направленную ранее в Сенат Конгресса США для утверждения его на должность заместителя министра обороны по политическим делам. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Белого дома.

На должность замглавы Пентагона Трамп выдвинул Тату в июне этого года, однако целый ряд американских правозащитников и политических деятелей подверг это кадровое решение резкой критике. Они характеризовали 60-летнего Тату, служившего в Сухопутных войсках США, как нетерпимо настроенного по отношению к мусульманам. На прошлой неделе в профильном комитете по делам вооруженных сил Сената должны были пройти слушания, посвященные рассмотрению его кандидатуры, однако председатель комитета Джеймс Инхоф (республиканец, от штата Оклахома) в последний момент отменил заседание.

В воскресенье еженедельник Defence News со ссылкой на заявление официального представителя американского военного ведомства сообщил, что Тата снял свою кандидатуру с рассмотрения в Сенате. Как отмечало издание, теперь отставной генерал на временной основе займет должность помощника заместителя министра обороны США по политическим вопросам, для чего санкции Сената не требуется. Таким образом, Тата станет помощником Джеймса Андерсона, который сейчас занимает пост исполняющего обязанности заместителя министра обороны по политическим делам и которого Тата, как предполагалось, должен был на этой должности сменить уже на постоянной основе.

С действительной военной службы Тата уволился в 2009 году. После этого, помимо прочего, работал в структурах муниципалитета столичного округа Колумбия и органах власти штата Северная Каролина, в частном секторе, написал серию приключенческих романов, стал частым гостем в передачах на придерживающемся консервативных взглядов телеканале Fox, где регулярно выражал поддержку Трампу. Тата неоднократно выступал за вывод американских войск из Афганистана и Сирии и замену их на частных контрактников.