Тихановская считает, что Белоруссия должна избавиться от "газовой или кредитной иглы"

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает важным развивать партнерские отношения со всеми странами исходя из национальных интересов. Об этом говорится в предвыборной программе Тихановской, опубликованной во вторник в газете "Звязда".

"Независимость - наша абсолютная ценность, мы ее не продаем, не торгуем, не обсуждаем. Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны. Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной иглы", - отметила Тихановская.

Она заявила, что после победы на выборах примет меры "для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов". Кандидат уточнила, что на протяжении переходного периода страной будут руководить "те же чиновники, что и теперь, за исключением тех, кто грубо и открыто нарушил закон". "Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода", - сказала Тихановская. Она также пообещала назначить проведение референдума "с предложением вернуться к редакции конституции 1994 года, которая сокращает полномочия президента, устанавливает ограничение по количеству сроков его нахождения на посту и обеспечивает разделение властей". "Референдум будет проведен одновременно с выборами президента", - заявила Тихановская.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник начинается досрочное голосование, которое продлится до 8 августа включительно. Помимо Тихановской, на пост президента претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты белорусского парламента Анна Канопацкая, председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и бывшему главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.