Либерман заявил, что у России и Израиля сохраняются разногласия по ряду вопросов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Немало разногласий по целому ряду вопросов сохраняется между Россией и Израилем, однако возможность вести прямой и откровенный диалог помогает сглаживать ситуацию даже при самых острых обстоятельствах. Об этом заявил во вторник лидер партии "Наш дом - Израиль", депутат Кнессета, бывший министр обороны и экс-глава МИД Израиля Авигдор Либерман в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"У нас есть немало разногласий по целому ряду вопросов, но самое ценное - это возможность вести прямой и откровенный диалог и на уровне глав государств, и на уровне глав параллельных ведомств", - сказал он.

Либерман уверен, что такие отношения являются редкостью в международной практике. "Два государства могут откровенно вести прямой диалог, не пытаясь завуалировать те шероховатости, которые существуют, - пояснил политик. - Мы пытаемся объяснить свою позицию, которая иногда принимается, иногда не принимается. Но наличие постоянного диалога во многом помогает нивелировать ситуацию даже в самых острых обстоятельствах".

Против переписывания истории

Израиль солидарен с российской позицией о недопустимости переписывания истории Второй мировой войны и героизации нацизма.

"В Израиле это [переписывание исторических фактов] исключено, есть очень четкое понимание истории и сегодняшнего дня. Ни для кого не секрет, что в данном вопросе наша позиция очень близка, во многом совпадает с российской позицией, - сказал Либерман. - Мы свято чтим память всех, кто сражался во Второй мировой войне".

Политик указал на то, что практически у каждого израильтянина есть родственники, которые принимали участие в войне, упомянув, что его отец служил в рядах Красной армии с 1941 по 1946 год. При этом он указал на то, что за непримиримую позицию в борьбе с переписыванием истории Израилю приходится платить политическую цену. В частности, он напомнил о кризисе в двусторонних отношениях с Польшей.

"И мы готовы платить политическую цену, но не готовы изменить историческую истину, - продолжил Либерман. - В этом плане позиция Израиля предельно ясна: последовательно, вне зависимости от того, какое правительство - правое, левое, центристское, существует полный консенсус".

Лидер партии "Наш дом - Израиль" также констатировал, что израильтяне ежегодно широко отмечают победу над нацистской Германией 9 мая, а ветеранам предоставляются особый статус и особые льготы.