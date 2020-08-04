В Польше заявили, что соглашение с США определит будущее действий ВС страны на десятки лет

ВАРШАВА, 4 августа. /ТАСС/. Новое соглашение, предусматривающее размещение на территории Польши дополнительной тысячи американских военнослужащих, на десятки лет определит деятельность вооруженных сил США в республике. Как заявил во вторник в Кракове министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, Варшава и Вашингтон окончательно согласовали этот документ о сотрудничестве в военной сфере.

"Это соглашение на десятилетия определит как будут действовать [американские] вооруженные силы на территории Польши", - сказал министр. По его словам, по соглашению в Польше также будет расквартирован передовой элемент командования 5-го корпуса ВС США. "Это решение венчает собой наши действия, связанные с увеличением присутствия американских войск в Польше", - сказал Блащак.

Ранее министр заявил, что соглашение с США о размещении в Польше американских военных будет подписано в ближайшее время, но не назвал конкретной даты. По данным польского издания "Дзенник газета правна", это может произойти 15 августа. В этот день в республике празднуется День войска польского, а в нынешнем году еще и будет широко отмечаться 100-летняя годовщина победы польских войск над Красной армией в битве за Варшаву 15 августа 1920 года.

По сведениям издания, в соответствии с новым соглашением в Польшу будут переброшены дополнительно по меньшей мере тысяча американских военнослужащих и будет создан передовой элемент командования 5-го корпуса из Кентукки. На западе страны планируется создать Центр боевой подготовки, в городе Ласк разместить эскадрилью беспилотных летательных аппаратов, а в городе Люблинец - подразделение спецназа США.

Польша и США обсуждают варианты усиления американского военного присутствия на польской территории с осени 2018 года, когда во время визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды впервые прозвучала инициатива о создании в стране "Форта Трамп". Сейчас в республике дислоцированы, по разным данным, от 4,5 тыс. до 5 тыс. военнослужащих США.