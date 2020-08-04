Участники антиправительственных протестов в Болгарии блокировали автомагистраль "Марица"

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Участники антиправительственных протестов, которые 27-й день продолжаются в Болгарии, во вторник заблокировали автомагистраль "Марица", ведущую к Турции, в районе города Свиленград. Как сообщает Болгарское национальное телевидение, движение на 109-м километре автомагистрали полностью остановлено, образовалась многокилометровая пробка.

Во вторник вечером сотни граждан собрались на площади Независимости в центре Софии между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента. В ближайшие часы по улицам столицы пройдет традиционное массовое шествие, сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Палаточные городки блокировали ключевые перекрестки столицы - на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе.

Центральная улица перекрыта перед администрацией города Варны, где протестующие установили палаточный городок и также объявили бессрочную блокаду. Пятый день перекрыто движение в районе города Стара Загора.

Участники акций протеста, которые проходят по всей стране, требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучной жизни для граждан, а также достойной заработной платы, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, организации показательных обысков и арестов и нарушении закона.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более 1 тыс. человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди.

На фоне протестов премьер-министр и лидер политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов собирает внеочередное общенациональное партийное собрание, в котором, как ожидается, примет участие около 5 тыс. человек. По предварительной информации, Борисов выступит перед участниками собрания и постарается представить перед ними пути выхода из кризиса.