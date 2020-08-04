Сейсмологи полагают, что взрыв в Бейруте эквивалентен землетрясению магнитудой 4,5

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Прогремевший во вторник в порту Бейрута взрыв эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5. Об этом, как передает издание Al Ghad, сообщили иорданские сейсмологи.

"Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера", - приводит портал заявление обсерватории. По словам руководителя обсерватории Махмуда аль-Кариюти, "станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии".

Во вторник вечером в порту Бейрута прогремел взрыв. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. В результате взрыва погибли более 50 человек, 2 750 пострадали.