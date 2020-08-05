Трамп: в преддверии выборов энтузиазм в рядах республиканцев выше, чем в 2016 году

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп считает, что энтузиазм в рядах его сторонников сейчас даже выше, чем на выборах 2016 года, когда он одержал победу. Об этом он заявил во вторник в интервью по телефону телекомпании Fox Business.

"Более 40% твердо намерены поддержать нас, - заявил Трамп. - Это свидетельствует об энтузиазме среди наших сторонников, на нашей стороне - огромный энтузиазм". Говорят о своем сопернике на предстоящих выборах - экс-вице-президенте Джозефе Байдене - он назвал его "без энтузиазма поддерживаемым кандидатом" и "марионеткой радикальных леваков". "Посмотрим, что произойдет", - добавил Дональд Трамп.

По его словам, "результаты тех опросов, которые мы проводим, закрытых опросов, просто фантастические". "Думаю, что можно ожидать сюрприза, - добавил он. - Мне кажется, что сейчас гораздо больше энтузиазма у гораздо большего числа людей, чем на выборах 2016 года. Думаю, что сейчас энтузиазм достиг такого уровня, какого раньше не было".

Согласно результатам общенационального опроса, проведенного 29-30 июля исследовательской службой "Эмерсон" (Emerson) среди 964 потенциальных избирателей, Джозефа Байдена поддерживают 50% опрошенных, Дональда Трампа - 46%, а 4% не дали определенного ответа. Степень погрешности результатов опроса оценивается в плюс-минус 3,1%.

Всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.