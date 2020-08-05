WSJ: фирмы КНР помогают Эр-Рияду наладить получение уранового концентрата

НЬЮ-ЙОРК, 5 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия при помощи двух китайских компаний строит на северо-западе королевства предприятие, предназначенное для производства так называемого желтого пирога (англ. yellow cake) - концентрата, получаемого в процессе обработки урановой руды. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на источники из числа должностных лиц стран Запада.

По их данным, строительство вызывает обеспокоенность США и их союзников, которые подозревают, что Эр-Рияд оставляет в силе возможность разработки ядерных вооружений. Строительство ведется в пустыне в районе города Аль-Улы. Официально о нем сообщалось, отмечается в публикации.

Газета обратилась за комментариями в Министерство энергетики Саудовской Аравии, которое "категорически опровергло" сведения о строительстве предприятия по получению уранового концентрата в районе, названном в публикации. Добыча полезных ископаемых, включая уран, является ключевой составной частью стратегии диверсификации экономики королевства, добавили в ведомстве. Оно подтвердило заключение контракта с китайцами на освоение залежей полезных ископаемых в ряде районов. Посольство Китая в Вашингтоне не ответило на просьбу газеты прокомментировать публикацию.

Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман в сентябре прошлого года заявил о планах в перспективе добывать и обогащать уран для своей программы ядерной энергетики. Глава ведомства указал, что его страна планирует начать с двух ядерных реакторов для исследований, не приведя при этом сроков, в которые планируется начать такие исследования.

В ноябре 2018 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд дал старт ряду крупных проектов, в том числе созданию в королевстве первого исследовательского ядерного реактора на базе Центра науки и технологий им. Короля Абдель Азиза (King Abdulaziz City for Science and Technology, KACST). В июле 2017 года правительство королевства одобрило проект развития мирной атомной энергетики, основная цель которого - освобождение от нефтяной зависимости. Эта концепция развития предусмотрена в программе "Видение-2030", инициированной кронпринцем в 2015 году и направленной, в том числе на уход от углеводородного сырья.

Как сообщалось ранее, один из ведущих мировых экспортеров нефти планирует к 2030 году вырабатывать 9,5 гигаватт электроэнергии за счет возобновляемых источников. В планах строительство 16 ядерных реакторов на территории страны. С октября 2017 года в конкурентном диалоге по сооружению первой АЭС в Саудовской Аравии участвует госкорпорация "Росатом".