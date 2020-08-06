СМИ: в результате взрыва гранаты на митинге в Пакистане пострадали 39 человек

ТАСС, 6 августа. По меньшей мере 39 человек получили ранения в результате взрыва гранаты на митинге религиозной оппозиционной партии "Джамаат улема-е-Ислами" в пакистанском городе Карачи. Об этом сообщила в среду газета Dawn со ссылкой на пресс-секретаря политического движения и представителя местных властей.

По их данным, один человек находится в критическом состоянии, большая часть пострадавших получили легкие травмы. Все пострадавшие доставлены в ближайшие больницы, причины инцидента устанавливаются. Взрыв произошел на митинге, приуроченном к первой годовщине отмены Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир и введения на его территории комендантского часа.

5 августа 2019 года Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории - административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат. Исламабад осудил такое решение, понизил дипломатические отношения с Индией и выслал ее посла.