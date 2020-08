Пекин призвал США перестать оказывать политическое давление на китайских журналистов

ПЕКИН, 6 августа. /ТАСС/. Китай призвал Соединенные Штаты перестать оказывать политическое давление на находящихся в США китайских журналистов, обеспечить их законные права и создать необходимые условия, чтобы они могли продолжать работать. Так официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в четверг на брифинге прокомментировал информацию о том, что срок действия виз находящихся в США китайских журналистов истекает 6 августа.

"Мы получили информацию о том, что соответствующие китайские журналисты подали документы на продление виз, однако ни один из них не получил четкого ответа от американской стороны", - сказал он. По словам дипломата, "США декларируют свободу прессы, однако в то же время вмешиваются в работу китайских журналистов на территории Соединенных Штатов," что "демонстрирует лицемерие со стороны США и практику двойных стандартов".

"Мы призываем американскую сторону исправить свои ошибки, перестать оказывать политическое давление на работающие в Соединенных Штатах СМИ КНР, обеспечить безопасность и законные права китайских журналистов, необходимые для продолжения их работы в обычном режиме", - резюмировал Ван Вэньбинь.

В понедельник главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь сообщил, что США выслали из страны уже более 60 сотрудников СМИ Китая. Кроме того, он заявил, что другие журналисты все еще ждут продления срока действия их виз, который истекает 6 августа.

8 мая Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американские власти будут выдавать китайским журналистам неиммиграционные визы категории I на срок до 90 дней с возможностью продления. В ведомстве отметили, что такие изменения в правила внесены "для достижения большей взаимности между Соединенными Штатами и КНР".

В феврале Пекин аннулировал аккредитацию трех корреспондентов газеты The Wall Street Journal из-за публикации cтатьи под заголовком "Китай - настоящий больной Азии". В ответ на эти действия в начале марта Госдепартамент США принял решение о сокращении общего числа граждан КНР, работающих в ряде китайских СМИ на территории Соединенных Штатов, со 160 до 100 (такое количество американских журналистов аккредитовано в Китае). В ответ 17 марта Китай объявил об отзыве аккредитации у некоторых американских журналистов, в частности газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.