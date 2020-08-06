Спецпредставитель Трампа Биллингсли договорился о встрече с замглавы МИД РФ Рябковым

ТАСС, 6 августа. Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в четверг провел переговоры с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым, в ходе которых они договорились о скорой встрече в Вене. Соответствующее сообщение Биллингсли разместил на своей странице в Twitter.

"Хороший разговор сегодня [был] с заместителем министра иностранных дел РФ Рябковым, мы оценили прогресс наших рабочих групп. Мы договорились встретиться нашими высокопоставленными делегациями в Вене в ближайшее время", - написал он.