Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук уйдет в отставку

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост, его обязанности на себя возьмет спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Брайан Хук решил уйти со своего поста специального представителя США по Ирану и старшего советника госсекретаря. Спецпредставитель Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом", - отметил он.

Эллиот Абрамс "займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле", добавил госсекретарь.