{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук уйдет в отставку

Его обязанности на себя возьмет спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук покинет свой пост, его обязанности на себя возьмет спецпредставитель по Венесуэле Эллиотт Абрамс. Об этом говорится в распространенном в четверг Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

"Брайан Хук решил уйти со своего поста специального представителя США по Ирану и старшего советника госсекретаря. Спецпредставитель Хук был моим координатором по Ирану более двух лет, он добился исторических по своему значению результатов в борьбе с иранским режимом", - отметил он.

Эллиот Абрамс "займет должность спецпредставителя по Ирану в дополнение к своим обязанностям специального представителя по Венесуэле", добавил госсекретарь.

Теги
СШАИранПомпео, Майкл (Майк)
Президентские выборы в Белоруссии - 2020
Лукашенко заявил, что не готовит своего младшего сына Николая в преемники
Президент Белоруссии подчеркнул, что и сам не хотел бы этого
Читать полностью