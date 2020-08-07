Президент Чехии примет госсекретаря США 12 августа

ПРАГА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в среду, 12 августа, примет государственного секретаря США Майкла Помпео, который посетит республику. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек.

"Президент республики Милош Земан примет в среду, 12 августа, в 15:10 [по центральноевропейскому времени] (16:10 мск) госсекретаря США Майкла Помпео. Во встрече, которая пройдет в Пражском граде, примет участие чешский премьер Андрей Бабиш", - отметил пресс-секретарь.

С визита в Чехию Помпео начнет европейское турне, в ходе которого посетит также Австрию, Словению и Польшу. Госсекретарь прибудет в Прагу во вторник, 11 августа. В этот день его ожидают переговоры с чешским министром иностранных дел Томашом Петржичеком.

Глава чешского МИД заявил ранее в четверг, что главными темами на переговорах с Помпео будут вопросы безопасности и развития торгово-экономического сотрудничества. Местные СМИ не исключают возможность, что госсекретарь США будет лоббировать интересы компании Westinghouse перед предстоящим тендером на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы" (юго-восток Чехии).

Планы возведения энергоблока

Чешское правительство в июне прошлого года приняло решение приступить к реализации проекта возведения нового энергоблока АЭС "Дукованы". Его мощность составит 1 200 МВт. Выбор компании-поставщика услуг, как подчеркивалось тогда, состоится до 2024 года.

Возведение нового энергоблока должно начаться в 2029 году и завершиться в 2036 году. Тендер на строительство оценивается в 140-160 млрд крон (около $5,9-6,4 млрд). Этот энергоблок заменит на АЭС "Дукованы" один из четырех действующих, которые были сооружены в 1985-1987 годах. Оставшиеся будут работать до 2045-2047 годов. Станция сейчас обеспечивает 20% энергопотребления в Чехии.

О намерении принять участие в тендере в начале 2018 года заявили российская госкорпорация "Росатом", "Вестингауз", китайская China General Nuclear Power, французская EDF, южнокорейская KHNP, а также совместное французско-японское предприятие Mitsubishi Atmea. Основными критериями при определении победителя, как подчеркивают в Праге, станут стоимость строительства, безопасность и технологические возможности предложенных проектов. Кроме того, правительство будет учитывать геополитические интересы республики.