США задействуют федеральные силы для борьбы с преступностью в Мемфисе и Сент-Луисе

ТАСС, 7 августа. Сотрудники федеральных правоохранительных органов будут направлены для борьбы с преступностью в американские города Мемфис (штат Теннесси) и Сент-Луис (штат Миссури) в рамках операции по противодействию насильственным преступлениям Legend. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте Минюста США заявлении главы ведомства и генерального прокурора Уильяма Барра.

"Сегодня мы расширили операцию Legend на Мемфис и Сент-Луис - два города, переживающие рост [числа] насильственных преступлений, которые ни один из жителей этих городов не должен воспринимать как часть повседневной жизни", - сказал министр.

Отмечается, что по сравнению с 2019 годом количество убийств в Мемфисе увеличилось более чем на 49%, в Сент-Луисе - почти на 34%. Чтобы помочь этим городам в сложившейся ситуации, власти США направят туда федеральных сотрудников Управления по борьбе с наркотиками, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и других учреждений, а также выделят дополнительные средства на борьбу с преступностью.

О запуске операции Legend в Канзас-сити (штат Миссури) было объявлено 8 июля. Она названа в честь Ледженда Талиферро - четырехлетнего мальчика, которого застрелили в этом городе.

Как указывал Минюст, операция призвана "объединить федеральные и местные ресурсы" для противостояния насилию. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что направляет в рамках Legend дополнительные федеральные силы для борьбы с разгулом преступности в другие американские города, в частности, в Чикаго (штат Иллинойс) и Альбукерке (штат Нью-Мексико).