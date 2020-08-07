Помпео: размер помощи США Афганистану будет зависеть от хода межафганских переговоров

ТАСС, 7 августа. Размер помощи, которую США будут оказывать Афганистану, зависит от поведения участников межафганских переговоров. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении госсекретаря Соединенных Штатов Майкла Помпео.

"Решения и поведение обеих сторон в межафганских переговорах повлияют на размер и масштабы помощи от США в будущем", - заявил Помпео.

Госсекретарь США приветствовал начало заседания Лойя джирги (общенациональный совет старейшин племен), выразив надежду, что в его ходе будет принято решение освободить заключенных талибов, чтобы внутриафганский диалог смог начаться.

29 февраля в Дохе США и радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тысяч сторонников движения и до тысячи человек, удерживаемых талибами.