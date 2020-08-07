Полиция ликвидировала палаточные городки антиправительственных демонстрантов в Болгарии

СОФИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Усиленные наряды полиции провели в пятницу специальную операцию и ликвидировали палаточные городки участников антиправительственных протестов, которые 30-й день продолжаются в Болгарии.

Как сообщает Болгарское национальное радио, в 04:30 (время совпадает с московским) десятки полицейских блокировали палаточные городки, предложив гражданам, которые там находились, освободить территорию, а потом вытеснили их за пределы дорожного полотна. Несколько человек были задержаны, однако до столкновений между полицией и участниками протестов дело не дошло.

В настоящее время ликвидированы палаточные городки на ключевых перекрестках Софии - на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе, - перед администрацией города Варна, в Пловдиве и в районе города Стара-Загора. Полицейские кордоны остаются на месте, чтобы не допустить повторного перекрытия дорог. Ожидается, что подробности операции будут представлены позднее на специальном брифинге.

Антиправительственные акции уже почти месяц продолжаются по всей Болгарии. Их участники требуют отставки правительства и главного прокурора Ивана Гешева. Кабмин, по их мнению, "погряз в коррупции" и за время своей работы не смог обеспечить благополучную жизнь для граждан, а также достойную заработную плату, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, в организации показательных обысков и арестов и в нарушении закона.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более 1 тыс. человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди.

В пятницу в Софии и других городах страны пройдут новые акции.