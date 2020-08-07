СМИ: в Мельбурне арестовали организаторов акции против ограничений и масочного режима

СИДНЕЙ, 7 августа. /ТАСС/. Полиция Мельбурна арестовала двух мужчин, планировавших провести в центре города митинг против эпидемиологических ограничений и масочного режима. Об этом в пятницу сообщил телеканал SBS .

По его данным, мужчины были арестованы по обвинению в планировании акции протеста против санитарных ограничений и масочного режима, которая должна была состояться 9 августа в центре Мельбурна. "Давайте сорвем карантин и заполним улицы, чтобы показать этим нарушителям закона, что мы не сдадим нашу страну и наши права без боя", - призывали активисты на странице мероприятия в Facebook. К пятнице порядка 500 человек сообщили о своей готовности присоединиться к протестам.

В полиции предстоящее мероприятие назвали "вопиющим нарушением правительственных ограничений", введенных на фоне вспышки коронавируса, и пообещали не допустить его проведения. В пятницу утром в ходе полицейского рейда были арестованы организаторы акции, которым до конца дня будет предъявлено обвинение в подстрекательстве к нарушению закона.

С 17 июня в Мельбурне фиксируется резкий рост числа заразившихся коронавирусом. Из-за значительного распространения инфекции в городе объявлен карантин, действует комендантский час, ограничено движение городского транспорта и введен масочный режим. Закрыта большая часть предприятий, учреждений и ведомств, а также розничные магазины, за исключением супермаркетов, аптек и специализированных магазинов, реализующих алкогольную продукцию. Прекратили работу все предприятия общественного питания, за исключением продающих еду на вынос или с доставкой, закрыты все учебные и образовательные учреждения. Жителям предписано не покидать свое жилище без веских оснований, за нарушение правил изоляции грозит штраф в размере 4 957 австралийских долларов ($3 529).