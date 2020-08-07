Литва готовит ноту Белоруссии в связи с пуском БелАЭС

ВИЛЬНЮС, 7 августа. /ТАСС/. Литва направит ноту Минску в связи с пуском находящейся у литовской границы и в 50 км от Вильнюса Белорусской атомной электростанции (БелАЭС). Об этом в пятницу сообщил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Линас Линкявичюс.

"Несомненно, так (готовящейся нотой - прим. ТАСС) мы отреагируем на данный факт, который не является неожиданным, поскольку мы были о нем предупреждены", - сказал он. По мнению главы МИД, физический пуск БелАЭС станет примером того, что объект вводится "не по стандартам безопасности, а по какому-то другому календарю за несколько дней до выборов президента Белоруссии".

Министр критически отозвался о том, что Минск перед этим изменил порядок лицензирования ввода АЭС в эксплуатацию, отдельно выдав лицензию только на физический пуск, хотя, по утверждению Линкявичюса, это должно быть единым для АЭС процессом и не может разбиваться на этапы. "Мы должны обратить внимание международного сообщества на манипулирование с выдачей лицензии", - заявил он.

Как сообщило Министерство энергетики Белоруссии, в пятницу начинается загрузка ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска.

Сейм (парламент) Литвы объявил БелАЭС угрозой национальной безопасности и в 2017 году законодательно запретил покупку, а также экспортный пропуск ее электроэнергии через свои электросети. Вильнюс пытается привлечь к этому бойкоту соседние страны.