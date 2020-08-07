Британские ВВС впервые задействовали самолет Poseidon для слежения за российским кораблем

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. ВВС Великобритании впервые задействовали патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon для слежения за проходом через Северное море российского корабля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британским Минобороны.

"В понедельник утром Boeing P-8 Poseidon из 120-го авиаотряда, размещающегося на базе "Кинлосс Барракс", продемонстрировал скорость и готовность, осуществив продолжительное слежение за российским кораблем "Василий Быков" во время его прохода через Северное море", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поддержку патрульному самолету отказывали истребители Typhoon и самолет-заправщик Voyager. Истребители взлетели с базы Лоссимут в Шотландии, а Voyager, отличающийся от других 13 заправщиков расцветкой в цвета британского флага, - с базы Брайз-Нортон в графстве Оксфордшир.

Boeing P-8 Poseidon прибыл на базу постоянного базирования Лоссимут в Шотландии в начале 2020 года. Он стал первым в партии из девяти машин, приобретенных Великобританией. Поставка патрульных противолодочных самолетов должна быть завершена к ноябрю 2021 года.

В посольстве РФ в Великобритании уже неоднократно отмечали, что британские политики и военные пугают население страны угрозами, якобы исходящими со стороны России, чтобы добиться увеличения оборонного бюджета.

Как сообщили 3 августа в Минобороны РФ экипаж патрульного корабля проекта 22160 "Василий Быков" Черноморского флота (ЧФ) вышел из зоны ответственности Балтийского флота и взял курс в направлении Черного моря. В ходе межфлотского перехода экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти часть Атлантического океана, Северное, Балтийское, Средиземное, Эгейское, Мраморное и Черное моря. В ходе перехода "Василия Быкова" запланированы различные корабельные учения с целью совершенствования выучки экипажа.