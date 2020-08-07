В ООН призвали к отмене или ослаблению санкций в условиях пандемии

ЖЕНЕВА, 7 августа. /ТАСС/. Санкции против таких стран, как Венесуэла, Иран, Йемен, Куба, Сирия и Судан, в условиях пандемии коронавируса приводят к лишению жителей этих государств фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья. Об этом заявили в пятницу в Женеве эксперты ООН в области прав и свобод, призвавшие мировое сообщество отменить или ослабить санкции, затрудняющие доставку лекарств и предметов первой необходимости в страны, затронутые заболеванием, которое повлек коронавирус нового типа.

Подпись под заявлением поставила спецдокладчик ООН по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на соблюдение прав человека Алена Духан (Белоруссия) и ее коллеги по правозащитному сегменту всемирной организации - Аньес Калламар (Франция), Тлаленг Мофокенг (ЮАР), Обиора Окафор (Канада) и Майкл Фахри (Ливан).

"Санкции, введенные во имя обеспечения прав человека, на деле убивают людей и лишают их фундаментальных прав, включая право на охрану здоровья и питание, и даже самого права на жизнь", - говорится в заявлении. "Мы вновь призываем страны, которые ввели санкции, срочно их отменить, приостановить или свести к минимуму, чтобы можно было доставить лекарства, медицинское оборудование, продовольствие и топливо", - заявили эксперты. В документе говорится, что предусматриваемые в санкциях исключения, касающиеся гуманитарных поставок, в действительности "не работают".

Как пояснила в этой связи Духан, "лицензии на гуманитарную помощь должны предоставляться наилегчайшим образом - предпочтительно, чтобы это происходило автоматически при поступлении просьбы". "Санкции несут страдания и смерть в таких странах, как Куба, Иран, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Санкции должны быть отменены или как минимум ослаблены, чтобы люди могли получать предметы первой необходимости, такие, как мыло и дезинфицирующие средства, ради охраны здоровья, и чтобы больницы могли получать ИВЛ и другое оборудование для сохранения жизни людей", - сказала она. Спецдокладчик ООН отметила, что после ее предыдущего призыва к отмене санкций, с которым она выступила в апреле нынешнего года, а также аналогичного призыва Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, "никакого улучшения ситуации не произошло".