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Суд в Аргентине принял к рассмотрению жалобу вице-президента на Google

Кристина Фернандес де Киршнер добивается компенсации за "лживую и оскорбительную информацию"

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 августа. /ТАСС/. Аргентинский суд принял к рассмотрению жалобу, которая подала вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер на компанию Google из-за некорректной выдачи в одноименной поисковой системе. Об этом сообщила в пятницу газета Ambito.

"Принять к рассмотрению прошение истицы и разрешить проведение предварительной проверки для того, чтобы была осуществлена запрошенная компьютерная экспертиза", - говорится в постановлении, которое цитирует газета.

Ранее вице-президент, которая занимала пост главы государства с 2007 по 2015 годы, подала жалобу на Google из-за того, 17 мая по запросу "Кристина Фернандес де Киршнер" на странице с результатами поиска сверху значилась не ее действующая должность, а фраза "вор Аргентинской Республики". По ее мнению, Google должен выплатить ей компенсацию за "лживую и оскорбительную информацию".

Как утверждает Фернандес де Киршнер, если она выиграет суд, то пожертвует деньги детской больнице.

Теги
Фернандес де Киршнер, КристинаАргентина
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