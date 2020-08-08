В СМИ появился первый снимок Хуана Карлоса I по прибытии в Абу-Даби

МАДРИД, 8 августа. /ТАСС/. Испанская газета Nius опубликовала в субботу первую эксклюзивную фотографию, на которой, по ее сведениям, запечатлен Хуан Карлос I по прибытии в аэропорт Абу-Даби.

На снимке экс-глава государства в маске выходит из самолета. Издание заверяет, что фотография была сделана 3 августа.

В пятницу газета ABC сообщила, что Хуан Карлос I, отрекшийся от испанского престола в 2014 году, находится сейчас в Объединенных Арабских Эмиратах. Экс-глава государства направился из испанского города Виго в Абу-Даби на частном самолете, откуда на вертолете его доставили в один из самых дорогих в мире отелей - Emirates Palace.

3 августа стало официально известно о том, что Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Филиппу VI о решении покинуть страну. Экс-глава государства оказался в эпицентре крупного скандала. В Швейцарии и Испании ведутся расследования, так или иначе связанные с возможными зарубежными счетами почетного короля (именно такой титул носит Хуан Карлос I после отречения от престола).

Сейчас нет официальной информации, куда направился Хуан Карлос I. Ранее в СМИ появлялись сведения о том, что экс-глава государства мог уехать в Доминиканскую Республику или в Португалию.

82-летний Хуан Карлос I являлся главой государства с 1975 по 2014 год. Он отрекся от престола в пользу своего сына Филиппа VI. Около 58 лет он проживал во дворце Сарсуэла в Мадриде.