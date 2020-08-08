Премьер Белоруссии заявил, что проголосовал на выборах за независимую и свободную страну

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в субботу досрочно проголосовал на президентских выборах, назвав свой выбор очевидным.

"Мы голосуем за ту страну, в которой будет жить поколение наших детей. Конечно, хочется, чтобы они жили в свободной, независимой, суверенной стране, были спокойны за свою жизнь", - отметил глава правительства в интервью журналистам, видеокадры которого распространила его пресс-служба.

Головченко пришел голосовать вместе с супругой и двумя детьми. "Выбор очевиден", - в один голос заявили премьер и его супруга. "Мы приняли решение консенсусом без обсуждения", - добавил премьер.

Граждане Белоруссии 9 августа в шестой раз за годы независимости выберут президента. На данный пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, домохозяйка Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.