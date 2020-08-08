Помпео вновь призвал не избирать Кубу в Совет ООН по правам человека

ВАШИНГТОН, 8 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в субботу вновь призвал страны не голосовать за вхождение Кубы в состав Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН).

"Это возмутительно, что Совет ООН по правам человека предложит место Кубе, жестокому диктаторскому режиму, который торгует своими собственными врачами под видом гуманитарных миссий. Любая страна, которая ценит права человека, должна воздержаться от голосования за вхождение Кубы в Совет", - написал глава американского внешнеполитического ведомства в Twitter. С аналогичным призывом он выступал на пресс-конференции в среду.

В октябре 2019 года США ввели визовые ограничения против официальных лиц Кубы, ответственных за условия труда кубинских врачей в рамках зарубежных программ. Госдепартамент США утверждал, что медики "вынуждены работать много часов без отдыха в небезопасных условиях и при ограничениях в передвижении". Кубинские власти, по версии американской стороны, якобы заставляли врачей предоставлять помощь в качестве политического инструмента в обмен на заверения в лояльности.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве. В общей сложности в совет входят 47 стран, которые регулярно ротируются.

Как пишет агентство Prensa Latina, Куба избиралась в СПЧ ООН четыре раза, последний срок закончился в 2019 году, в феврале страна выдвинула свою кандидатуру на 2021-2023 годы.

Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия Советом ряда резолюций с осуждением действий Израиля и намерением провести расследование событий в секторе Газа, где в апреле - мае в столкновениях с израильскими военными погибли десятки палестинцев. Поводом к протестным акциям стал перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.