Байден выбрал претендента на пост вице-президента США от демократов

НЬЮ-ЙОРК, 8 августа. /ТАСС/. Наиболее вероятный кандидат от демократов на предстоящих в Соединенных Штатах выборах главы государства Джозеф Байден выбрал своего претендента на пост вице-президента страны. Об этом Байден сообщил в субботу телеканалу Fox News.

Корреспонденты телеканала задали демократу вопрос, выбрал ли он своего претендента в вице-президенты США. "Да", - лаконично ответил Байден. Он катался на велосипеде в штате Делавэр и не раскрыл имя своего избранника.

Байден, который был вице-президентом в администрации Барака Обамы, не раз заявлял, что намерен выдвинуть кандидатом на указанный пост женщину. В списке насчитывается не менее десятка имен, включая тех, кто еще совсем недавно соперничал с Байденом на демократических праймериз. В их числе - сенаторы Камала Харрис (штат Калифорния), Элизабет Уоррен (Массачусетс) и Эми Клобушар (Миннесота). Называют также бывшего постоянного представителя США при ООН Сьюзан Райс, сенатора Кэтрин Кортес Масто (от штата Невада), законодательницу из Джорджии Стейси Абрамс, губернаторов Гретчен Уитмер (Мичиган) и Мишель Лухан-Гришем (Нью-Мексико).

По данным телеканала, Байден назовет имя претендента на пост вице-президента США на следующей неделе. В пятницу демократ встречался с губернатором Мичигана.

Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена должны назвать кандидатом на высший государственный пост, перенесен из-за пандемии коронавируса на 17-20 августа. Он пройдет в дистанционном формате в Милуоки (штат Висконсин). 59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.