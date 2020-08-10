Министр юстиции США сравнил движение "Антифа" с революционерами-большевиками

НЬЮ-ЙОРК, 10 августа. /ТАСС/. Министр юстиции, генеральный прокурор США Уильям Барр считает, что движение "Антифа" на самом деле объединяет современных большевиков, исповедующих коммунистические идеи и использующих приемы фашистов. Такое мнение он высказал в воскресенье в эфире телеканала Fox News.

"Это группа революционеров, интересующихся своего рода социализмом, коммунизмом. Они, по сути дела, являются большевиками. Их тактика является фашистской", - утверждал Барр. Он сравнил степень радикализации "Антифа" с левым крылом Демократической партии США, представители которого, по его словам, "отказались от классических либеральных ценностей" в пользу стремления к "полной политической победе".

Такие лица, считает Барр, начали консолидироваться в движение сопротивления сразу после избрания Дональда Трампа президентом США в ноябре 2016 года. "Они стараются объявить ему импичмент с первого дня. Они ради этого делают все возможное, повинуясь характерной для левых жажде власти", - пояснил глава Минюста США. С его точки зрения, ведущие американские СМИ навязывают широкой аудитории образ "Антифы" в качестве мирных демонстрантов. "Это является ложью", - резюмировал Барр.

В конце мая Трамп заявил, что власти США намерены внести движение американских антифашистов "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки, в том числе анархистские, несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.

Массовые акции протеста и беспорядки начались во многих городах Соединенных Штатов в конце мая 2020 года после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (США, штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании удушающий захват. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. Для наведения порядка к местной полиции подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.