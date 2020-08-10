Китай готовится ужесточить закон о защите государственного флага

ПЕКИН, 10 августа. /ТАСС/. Депутаты 21-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, парламент) 13-го созыва приступили к рассмотрению поправок с целью ужесточения закона о государственном флаге.

Как сообщило агентство Xinhua, после вступления в силу новых правил во всех школах будет выделено время для ознакомления учащихся с историей этого национального символа. Педагоги научат детей этике, несоблюдение которой может повлечь за собой строгие наказания.

Кроме того, власти обяжут библиотеки, музеи, прочие культурные и общественные организации "использовать флаг как средство пропаганды патриотизма". Ррешение будет распространяться и на правительственные учреждения, включая суды и прокуратуру, а также на все структуры Коммунистической партии Китая.

"Согласно предложенным поправкам, никто не будет вправе порвать или поджечь государственный флаг, либо как-то осквернить его. В противном случае нарушителю грозит уголовная ответственность, в лучшем случае - арест на 15 суток", - напомнил журналистам один из законодателей.

Согласно повестке, нововведения, касающиеся государственного флага, будут согласованы во вторник. Ожидается, что парламент внесет ряд важных поправок и в закон о гербе.