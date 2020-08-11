В Египте начинаются выборы в восстановленную верхнюю палату парламента

КАИР, 11 августа. /ТАСС/. Выборы в восстановленную верхнюю палату парламента Египта Сенат начинаются во вторник на территории страны. За границей голосование уже состоялось 8-9 августа.

Верхняя палата с ограниченными полномочиями была восстановлена на основе принятого парламентом в июне закона по результатам состоявшегося в прошлом году референдума. Сенат будет состоять из 300 представителей: две трети избираются прямым тайным голосованием, оставшуюся треть назначает президент при условии, что 10% от общего числа мест выделяются женщинам. При этом 100 мест определяются по индивидуальным спискам партийных или независимых кандидатов, а оставшаяся треть - через систему закрытых списков. Выборы по закрытым спискам подразумевают, что все места получает список, набравший 51% от общего числа поданных голосов, а другие списки остаются без мандатов.

Законодательством определены условия для отбора кандидатов в систему списков, куда в процентном соотношении должны войти женщины, люди с особыми потребностями, рабочие и фермеры: каждый список избирателей должен включать трех кандидатов от христиан, двух кандидатов от рабочих и крестьян, кандидата с особыми потребностями, кандидата от египетской зарубежной диаспоры и по крайней мере одну женщину.

Дополнительные меры санитарной безопасности

В связи с пандемией голосование пройдет с мерами предосторожности. Все участки подлежат санитарной обработке, избиратели обязаны соблюдать социальную дистанцию и быть в масках. При входе на участок у всех будут измерять температуру. Кроме того, как сообщил глава национальной избирательной комиссии Ляшин Ибрагим, "в ходе проведения выборов за рубежом впервые была применена система голосования по почте".

Обеспечение безопасности в ходе проведения выборов возложено на МВД, которое будет действовать совместно с армией.

Выборы в условиях слабой заинтересованности избирателя

О грядущих выборах в стране напоминают немногочисленные агитационные плакаты да ярко украшенные полотнищами ткани в цвет красно-бело-черного египетского флага избирательные участки, которые разместятся на территории школ. Агитационная кампания в связи с пандемией и запретом на массовые собрания была запрещена, в СМИ предвыборная кампания прошла почти незамеченной.

По оценкам местных аналитиков, избиратели проявляют в плане выборов в Сенат крайне низкую политическую сознательность: большинство в нынешних непростых пандемических условиях заняты исключительно своими личными делами, кто-то считает, что эти выборы ничего не дают и ничего не решают, учитывая, что орган не выполняет никаких законодательных функций, обладая исключительно совещательными и рекомендательными полномочиями. Немало и тех, кто о выборах в Сенат и не слышал.

Выборы в Сенат будут проходить в течение двух дней, результаты должны быть объявлены 19 августа. Предусмотрено также повторное голосование, которое запланировано на 8-9 сентября.

Восстановленный орган

Принятая в 2014 году новая конституция преобразовала двухпалатный египетский парламент в однопалатный орган и упразднила верхнюю палату - Консультативный совет (шуру), которая выполняла исключительно совещательные функции. В 2019 году на общенациональном референдуме были утверждены изменения конституции, которые вновь восстановили верхнюю палату с теми же совещательными полномочиями, изменив ее название на Сенат. В перспективе депутаты рассчитывают, что Сенат получит законодательные функции, но признают, что на это уйдут годы, так как восстановление верхней палаты с законодательными полномочиями влечет за собой реструктуризацию всей политической системы страны и принятие новой конституции.

До упразднения верхней палаты в парламенте насчтывалось 264 депутата, еще 454 заседали в нижней палате парламента - всего 718 человек. После 2014 года в парламенте стало 596 человек. Теперь к ним прибавятся еще 300, и общее число законодателей, таким образом, составит почти 900 человек.

В конце года в стране должны пройти выборы в нижнюю палату парламента.