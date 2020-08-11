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В МВД Белоруссии заявили, что были вынуждены применять спецсредства на протестах

В ведомстве сообщили, что во время беспорядков в Минске протестующие использовали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии были вынуждены активно применять спецсредства при реагировании на беспорядки в Минске и Новополоцке, заявили во вторник в МВД республики.

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"В Минске группы граждан во время передвижения запускали дымовые шашки и бутылки с зажигательной смесью, - отметили в ведомстве. - На дорогах столицы некоторые водители транспортных средств умышленно стопорили движение, беспричинно делая остановки и используя звуковой сигнал. Отмечались случаи блокирования дорожного движения специально сооруженными препятствиями".

"В Минске и Новополоцке сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск были вынуждены активно применять спецсредства для пресечения противоправных действий", - добавили в министерстве.

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