Мэра Ханоя временно отстранили от исполнения обязанностей

ХАНОЙ, 11 августа. /ТАСС/. Председатель Народного комитета (мэр) вьетнамской столицы Ханоя Нгуен Дык Чунг временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. Соответствующее распоряжение подписал во вторник премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук.

Как отмечается в документе, столичный градоначальник должен приостановить работу сроком на 90 дней "на время проверки и уточнения фактов о возможной причастности к ряду дел, которые разбираются в соответствии с законом". О характере дел, причастность мэра к которым будет устанавливаться, пока не сообщается.

Нгуен Дык Чунг занимает пост главы Народного комитета (мэрии) Ханоя с 2015 года. До этого он на протяжении нескольких лет был начальником полиции Ханоя.