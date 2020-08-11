БелТА разместило видео с задержанными зачинщиками беспорядков, как утверждается, из РФ

МИНСК, 11 августа. /ТАСС/. Белорусское государственное информационное агентство БелТА разместило в своем телеграм-канале видео оперативной съемки с задержанными, как указано, "провокаторов беспорядков", среди которых якобы есть россияне.

На видео, отвечая на вопросы правоохранителей о месте проживания, задержанные отвечают, что приехали из России в Белоруссию на отдых.

Никаких других других официальных подтверждений о задержании российских граждан, якобы принимавших участие в беспорядках в Минске, на данный момент нет.