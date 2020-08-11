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Взрыв в порту Бейрута

Спецкомиссия изучит последствия взрыва в Бейруте для людей и окружающей среды

Комиссия рекомендовала жителям Бейрута носить медицинские маски, а также не приближаться к месту катастрофы тем, кто страдает от респираторных и аллергических заболеваний

БЕЙРУТ, 11 августа. /ТАСС/. Министр здравоохранения временного правительства Ливана Хамад Хасан создал специальную комиссию для изучения влияния взрыва в порту Бейрута на окружающую среду и здоровье человека. Как сообщил телеканал OTV, во вторник состоялось первое заседание этого органа.

"Наш долг - дать научно обоснованный ответ людям", - приводит телеканал заявление министра. На встрече было отмечено, что необходимо получить точную информацию о веществах, которые сдетонировали в столичном порту, прежде чем сделать какой-либо вывод о последствиях взрыва для окружающей среды и здоровья людей. Комиссия рекомендовала жителям Бейрута носить медицинские маски, а также не приближаться к месту катастрофы тем, кто страдает от респираторных и аллергических заболеваний.

Мощный взрыв на складе в порту Бейрута произошел 4 августа. Взрывной волной уничтожены и повреждены сотни домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Погиб по меньшей мере 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести. По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад.

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