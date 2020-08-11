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Протесты в Белоруссии после выборов президента

В ООН обеспокоены задержанием участников несанкционированных акций в Белоруссии

В организации отметили, что неоднократно ранее призывали белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации

ЖЕНЕВА, 11 августа. /ТАСС/. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) выразило во вторник обеспокоенность сообщениями о задержании в Белоруссии большого числа участников несанкционированных акций. Вместе с тем в УВКПЧ воздержались от комментариев по поводу применения протестующими бутылок с зажигательной смесью.

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"Мы глубоко обеспокоены новостями о том, что протестующий погиб во время столкновений, а также сообщениями о задержании нескольких тысяч протестующих", - сказала официальный представитель УВКПЧ Лиз Троссел в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать информацию МВД Белоруссии о том, что в Минске участники акции бросали бутылки с зажигательной смесью.

"Мы неоднократно ранее призывали белорусские власти обеспечить полное соблюдение прав на свободу выражения мнения, мирные собрания и ассоциации", - продолжила Троссел, подчеркнув, что стражи порядка должны применять силу только в случае необходимости и пропорционально. В этой связи она выразила обеспокоенность по поводу сообщений о применении резиновых пуль, водометов и шумовых гранат "против мирных протестующих".

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. 10 августа вечером акции протеста продолжились, при этом наиболее массовые выступления были в Минске, Бресте, Могилеве и Новополоцке. По данным МВД, по итогам событий в понедельник были задержаны еще более двух тысяч человек, пострадали свыше 20 силовиков, один человек из числа протестующих погиб.

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БелоруссияПротесты в Белоруссии после выборов президента
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После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа по всей стране начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции
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