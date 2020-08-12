Экс-президента Мексики Пенью Ньето обвинили в коррупции

МЕХИКО, 12 августа. /ТАСС/. Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето, руководивший страной с 2012 по 2018 год, использовал взятки для финансирования своей избирательной кампании и подкупа членов парламента. Об этом говорится в заявлении, которое направил в генеральную прокуратуру обвиняемый в коррупции экс-глава государственной нефтегазовой компании Pemex Эмилио Лосойя, сообщил во вторник в видеообращении глава надзорного ведомства Алехандро Манеро.

"Этот человек (Лосойя - прим. ТАСС) утверждает, что в случае с [бразильской строительной компанией] Odebrecht (было выплачено несколько взяток общим объемом более 100 млн песо ($4,5 млн по текущему курсу - прим. ТАСС), которые были направлены в основном на предвыборную кампанию 2012 года, - сказал генпрокурор. - Подавший заявление указывает, что тот, кто позднее стал президентом (Пенья Ньето - прим. ТАСС), и его министр финансов (Луис Видегарай - прим. ТАСС) приказали ему направить эти деньги нескольким иностранным политическим консультантам, участвовавшим в работе над предвыборной кампанией этих двух людей".

Лосойя также утверждает, что позднее упомянутые люди велели ему передать 120 млн песо ($5,3 млн) одному члену Палаты депутатов и пяти сенаторам, чтобы заручиться их поддержкой для одобрения структурных реформ в 2013 и 2014 годах. Экс-глава Pemex сообщил, что у него есть видеозапись, свидетели и документы, подтверждающие информацию, содержащуюся в его заявлении.

"С этого момента генеральная прокуратура начала соответствующее расследование, и мы выполним все необходимые действия, прежде всего, подтверждение показаний, вызов свидетелей, экспертизу в отношении них, а также видеозаписи, и при необходимости мы вызовем людей, против которых он (Лосойя - прим. ТАСС) выдвигает обвинения, для дачи показаний", - сказал Манеро.

Дело Лосойи

Прокуратура обвиняет Лосойю в преступном сговоре, коррупции и совершении операций с финансовыми ресурсами, имеющими незаконное происхождение. В ведомстве считают, что он получил более $10 млн в обмен на предоставление Odebrecht контрактов.

Бывший генеральный директор Pemex, руководивший компанией с декабря 2012 по февраль 2016 года, был задержан в Испании 12 февраля. Мексиканские власти добивались его выдачи по подозрению в отмывании денег и других преступлениях. После экстрадиции из европейской страны 17 июля он был помещен в одну из больниц Мехико, откуда вышел в начале текущего месяца.

Суд решил, что на время рассмотрения своего дела Лосойя останется на свободе. Он не может покидать пределы Мехико и должен носить электронный браслет, при помощи которого отслеживается его местонахождение.

В ходе состоявшихся в июле судебных слушаний, организованных в видеоформате, Лосойя не признал себя виновным. Он заявил судье, что подвергался давлению и запугиванию, а также подтвердил готовность сотрудничать с властями Мексики.