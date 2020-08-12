Трамп заявил, что не планирует посещать Тайвань

ВАШИНГТОН, 12 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что не планирует посещать Тайвань.

На вопрос радиоведущего Хью Хьюитта о том, рассматривает ли он возможность поездки в эту китайскую провинцию до конца года, президент ответил отрицательно. "Нет. Ничего такого не было (рассмотрения других вопросов, помимо пандемии коронавируса, в рамках посещения Тайваня министром здравоохранения и социальных служб США Алексом Азаром - прим. ТАСС), - сказал Трамп. - Обсуждался лишь коронавирус. Они (Тайвань - прим. ТАСС) хорошо работают, мы хорошо работаем, но не получаем за это похвалы".

"Мы проводим очень много тестирований [на коронавирус]. Когда вы проводите тесты, выявляются случаи. Мы провели около 65 млн тестов", - добавил президент. По его словам, поездка Азара действительно посвящена сотрудничеству в борьбе с коронавирусом.

Соединенные Штаты впервые за последние шесть лет направили на Тайвань официальную делегацию на министерском уровне - самом высоком за несколько десятилетий контактов между Вашингтоном и Тайбэем. МИД КНР сделал правительству США представление по данному поводу.

Тайвань с 1949 года управляется собственной администрацией, но, согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, считается одной из китайских провинций. В марте 2018 года в США был принят закон, поощряющий взаимные визиты американских и тайваньских чиновников на всех уровнях. Поездка Азара - первый подобный визит после подписания данного документа.