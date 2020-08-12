Выборы президента и депутатов парламента начались на острове Бугенвиль

СИДНЕЙ, 12 августа. /ТАСС/. Более 600 избирательных участков открылись в среду для голосования граждан на выборах президента новогвинейского острова Бугенвиль, а также депутатов местного парламента. В списки избирателей внесены почти 207 тыс. человек, голосование продлится три недели и будет завершено в 18:00 по местному времени (10:00 мск) 1 сентября.

В этом году на высший государственный пост баллотируются 25 кандидатов. Ожидается, что основная борьба развернется между двумя претендентами - экс-президентом острова Джеймсом Танисом, занимавшим кресло главы автономии в течение 1,5 года в 2008 году, и бывшим исполняющим обязанности главного секретаря Бугенвиля Томасом Рейветом.

Глава островной администрации избирается на пять лет с правом переизбрания на второй срок. Для победы кандидат должен получить абсолютное большинство голосов. Члены местного парламента также избираются на пять лет. В этом году на 40 депутатских кресел претендует 421 кандидат, причем 44 из них - женщины.

Президентские выборы 2020 года станут пятыми по счету с 2005 года, когда Бугенвилю была предоставлена широкая автономия в составе Папуа - Новой Гвинеи. Результаты голосования будут иметь большое значение, поскольку новая администрация острова будет вести переговоры с Порт-Морсби об условиях отделения Бугенвиля от Папуа - Новой Гвинеи. Решение о создании независимого государства на острове было принято в ходе референдума в декабре 2019 года. Результаты плебисцита, в котором приняли участие 89% избирателей, зарегистрированных на острове, не являются обязательными, но позволят властям Бугенвиля обсуждать перспективы и условия независимости.

Проведение выборов, изначально запланированное на 12 июня, было перенесено на август из-за пандемии. Избирательная комиссия Бугенвиля заявила, что волеизъявление граждан будет проходить в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями. Ожидается, их результаты будут объявлены 15 сентября.